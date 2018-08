Tom Cruise, quase um herói eterno de Missão: Impossível

Fallout continua a história de Nação Secreta e é uma excelente entrada no universo de Missão: Impossível. Vinte e dois anos após a primeira adaptação para cinema, ainda não cansa. Em 1996 isso parecia mesmo uma missão impossível

Em 1996 comemoravam-se os 30 anos da estreia da criação de Bruce Geller nas televisões norte-americanas com a adaptação para cinema de Missão: Impossível, nas mãos de Brian De Palma e com Tom Cruise como cara e músculo daquilo que viria a ser um dos franchises mais interessantes das últimas décadas. De Palma saltou, seguiu-se John Woo e J. J. Abrams entrou no terceiro capítulo: o mesmo J. J. Abrams que tratou das reanimações de Star Wars e Star Treck - ou seja, ele sabe o que meter na seringa da nostalgia.



Em 2018 celebra-se o sexto capítulo do franchise. Não existe nenhuma data redonda para comemorar, a própria existência do filme é a celebração. Desde que J. J. Abrams assumiu o comando (em 2006 enquanto realizador e nos capítulos seguintes como produtor) que Missão: Impossível se apoiou numa nova base narrativa e estilística, com um fio condutor. Ethan Hunt (Tom Cruise) e Luther (Ving Rhames) são os sobreviventes da equipa de De Palma, J. J. Abrams introduziu humor (com o Benji, interpretado por Simon Pegg), romance (na pele de Julia, Michelle Monaghan) e vilões a sério (Philip Seymour Hoffman e Sean Harris).



Fallout é o sexto capítulo mas também uma sequela directa de Nação Secreta. Embora não seja necessário ter presente o filme anterior, é importante tê-lo visto. O resto será reanimado à medida que vê as personagens a surgirem no ecrã. A realização está novamente a cargo de Christopher McQuarrie, que já tinha trabalhado com Tom Cruise na adaptação de Jack Reacher para cinema e que é um excelente discípulo da escola de Jason Bourne: uma constante de injecção de acção non-stop com uma história contada através dos sucessivos movimentos das personagens.



Pelo meio, há toques inteligentes, como o mergulho mais a fundo no mundo secreto dos espiões e a escolha de Rebecca Ferguson para o papel de Ilsa Faust, o novo interesse romântico de Hunt, actriz que tem uma parecença assombrosa com Monaghan. Se havia dúvidas acerca da opção em Nação Secreta, em Fallout McQuarrie coloca-as lado a lado em algumas cenas, para o espectador ter a certeza. E o melhor? Tom Cruise não envelheceu nem um bocadinho. Os anos só passam mesmo por nós, meros mortais.