As mulheres do grupo feminista chileno 8 de Março cantaram e dançaram em frente ao palácio do Presidente do Chile, onde voltaram a entoar a canção "Um violador no teu caminho". A música foi reproduzida em vários países como México, na Argentina, na Colômbia, França e outros. O presidente Sebastián Piñera foi dos mais criticados pelas mulheres.

411 mulheres foram mortas no México. Em 2019 esse número aumentou para os 976.







Já na Argentina milhares de mulheres pediram a legalização do aborto e criticar o aumento dos femicídios. Desde o início do ano morreu, pelo menos, uma mulher por dia na Argentina, em média.



Muitas mulheres afirmam que se está a viver uma "Primavera feminsita", em referência a um novo tempo para as mulheres na América Latina.





Assinalou-se este domingo o Dia Internacional da Mulher. Por Portugal aconteceram protestos em várias cidades, reivindicando medidas contra a desigualdade e violência de género. A Rede 8 de Março convocou uma greve feminista nacional para o Dia Internacional da Mulher nas cidades de Amarante, Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Faro, Lisboa, Porto, Viseu e Vila Real e Ponta Delgada. Mas as manifestações estenderam-se a dezenas de países pelo mundo.Centenas de pessoas participaram num realizado na praça Luís de Camões, em Lisboa. Com cartazes, bandeiras, faixas, lenços, tambores, vozes a capella e hip-hop, todas as palavras de ordem foram de lutas: contra o que consideram ser um sistema patriarcal opressivo, contra a violência sobre as mulheres e por direitos iguais.A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, que se associou ao protesto, disse aos jornalistas que, apesar de iguais na lei, os direitos ainda não são distribuídos igualmente entre mulheres e homens. "Menos salário, uma carga de trabalho doméstico e apoio à família, medo de saírem sozinhas à noite, julgadas pelo que vestem e dizem" são alguns dos problemas que caem sobre as mulheres, que ainda veem "uma Justiça que tantas vezes desculpa os crimes contra as mulheres". Hoje, Dia Internacional da Mulher, "não é dia de flores e esquecer a opressão de todos os dias", disse, acrescentando que "a luta por direitos iguais deve ser de homens e mulheres, mas se as mulheres não a fizerem, ela não se faz".Já em Saõ Paulo, no Brasil, milhares de mulheres pediram direitos iguais e criticaram a atuação do presidente Jair Bolsonaro por não dar respostas à violência contra as mulheres que continua a crescer no país sul-americano.Em 2019, morreram em média quatro mulheres por dia, no Brasil.Verificaram-se também manifestações a favor dos indígenas brasileiros. O presidente tem sido bastante criticado pela forma como tem tratado os membros desta cultura no Brasil.Em Santiago do Chile verificaram-se vários confrontos entre as manifestantes e as forças das autoridades.De acordo com as redes sociais, houve homens que tentaram introduzir-se na marcha e provocar as manifestantes.No México, as comemorações do Dia Internacional das Mulheres ficaram marcadas pela exigência de que as autoridades façam mais para combater a violência de género, perante um aumento de 137% dos feminicídios nos últimos cinco anos.Em 2015A polícia tentou travar a marcha feminina na Turquia, causando confrontos violentos entre as autoridades e as manifestantes.A marcha em Barcelona, como em Lisboa, decorreu sem grandes incidentes.