Uma empregada de um banco no Texas, EUA, foi presa por ter participado num assalto a uma mulher que tinha feito um levantamento de 65 mil euros. O assalto aconteceu na terça-feira, dia 21 de Agosto.

Shelby Wyse, norte-americana de 25 anos, foi julgada na quarta-feira, dia 22 de Agosto. O assalto aconteceu em plena luz do dia e Shelby teve ajuda do seu namorado e de outro homem.

De acordo com documentos do tribunal, as câmaras de filmar mostraram a funcionária do banco a observar atentamente o que a vítima enquanto esta levantava dinheiro no banco em que Shaelby trabalha. Alegadamente, a funcionária enviou uma mensagem ao seu namorado Travoon Johnson, um dos homens detidos pela polícia por ter participado no assalto. A polícia tem um mandato para reter o telemóvel de Shelby para confirmar o que a mensagem dizia.

As câmaras de uma bomba de gasolina mostram dois afro-americanos numa emboscada a uma mulher, após terem-na seguido do banco onde Shelby é empregada. A mulher lutou bastante para que não lhe tirassem a mala e o marido veio a correr em seu socorro. A luta acabou, quando o carro dos assaltantes fez marcha-atrás e atropelou-a, deixando-a em estado crítico. A mulher encontra-se num hospital em Houston.

Segundo o jornal britânico Daily Mirror, as autoridades afirmam que o carro de assalto foi alugado por Shelby. O registo de chamadas confirmou também que o namorado enviou mensagens a Davis Mitchell, o outro homem responsável pelo ataque.

Davis também já foi preso e o dinheiro foi recuperado. Os dois homens foram acusados de roubo agravado com uma arma de fogo e encontram-se na prisão de Harris County.

"Estes criminosos estão atentos e procuram alvos fáceis", disse Mark Heman, porta-voz da polícia, ao canal americano KPRC-TV. Os investigadores ainda estão à procura de uma quarta pessoa envolvida no assalto.