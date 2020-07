Vizinho diz que suspeito de raptar Maddie tinha cave oculta

Esta quarta-feira, mais de 100 polícias alemães permanecem nas buscas. Segundo a imprensa local, estão a ser retirados do terreno materiais de construção.

"Lembrei-me da cara dele ao ver a fotografia nas notícias. Lembro-me da carrinha dele e dos cães. Tinha-me esquecido completamente dele até essa altura", disse Wolfgang Kossack.



"Christian Brueckner tinha o terreno ao lado do meu. Mudou-se em 2007 e foi-se embora ao fim de um ano. Disse-me que estava a viver fora dos radares, que não se tinha registado e que ninguém sabia que ele estava ali", contou ao jornal britânico. "Nunca o vi a fazer jardinagem. Só se sentava a beber cerveja".

Segundo o vizinho do suspeito, o barracão escondia uma cave: "Não era uma casa, era mesmo uma barraca. Mas eu sei que havia uma cave ali escondida".



No passado mês, um antigo amigo de Christian Brueckner disse que o homem afirmou ter uma cave que queria que ficasse igual à masmorra inspirada em Josef Fritzl, conhecido por "monstro de Amstetten". Josef Fritzl mantinha a filha em cativeiro numa cave, na Áustria, que violou durante 24 anos.



Brueckner está atualmente preso na Alemanha por crimes de abuso sexual. Terá vivido no Algarve em 1995 e 2007.