O Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) enviou em julho deste ano um pedido à Fundação Nacional do Índio do Brasil (Funai) para que esta feche o processo de demarcação de uma área de 470 quilómetros quadrados, pertencente ao povo Tupinambá de Olivença – que luta há pelo menos 15 anos pela terra.

O objetivo por detrás deste documento enviado pelo próprio presidente do Turismo do Brasil, Gilson Machado Neto, e divulgado esta segunda-feira pelo The Intercept?

Viabilizar a construção de hotéis de luxo na região indígena através da rede hoteleira portuguesa Vila Galé, que tem planos para 467 apartamentos no local. O projeto faz parte do Projeto Revive criado pelo governo de Jair Bolsonaro, que concede a gestão de mais de 200 pontos turísticos brasileiros ao setor privado.

Mais: a Vila Galé tem tanta certeza que a demarcação da área indígena seja fechada que já anuncia a inauguração do empreendimento Vila Galé Costa do Cacau para 2021, com o custo de 150 milhões de reais – cerca de 34 milhões de euros.

A rede hoteleira anuncia o investimento como um "resort all inclusive", localizado a "uma hora de Ilhéus", no estado brasileiro de Bahia, e, segundo o The Intercept, já teria, inclusive, ido ao local fazer a marcação de onde deseja construir o hotel de luxo.

O processo de demarcação da região onde vivem os Tupinambá de Olivença está em fase intermediária e por isso a terra é hoje classificada como "terra delimitada". Sobre ela já foram realizados estudos antropológicos, históricos, fundiários, cartográficos e ambientais que justificam a sua demarcação mas cabe ao ministro da Justiça do Brasil, Sergio Moro, uma assinatura para concluir o processo que está parado desde 2016.

Mas Moro sempre demonstrou desinteresse sobre questões indígenas no Brasil e a responsável pelo parecer sobre o caso na Funai é a diretora da fundação, Silmara Veiga de Souza, já demonstrou contestação sobre a demarcação de terras indígenas.

Para o empreendimento da Vila Galé ir para a frente basta o aval da Funai, uma vez que os órgãos ambientais do estado de Bahia e do município de Una já garantiram que os apartamentos de luxo não iam comprometer o meio ambiente da região.

"Nosso pleito não é contra o indígena, é pela geração de emprego e renda", afirmou o autarca de Una, Tiago Birschner, que explica que "não quer o fim do processo de demarcação, mas sim a retirada de uma área de 800 hectares para a construção do resort".