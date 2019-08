Vídeos partilhados nas redes sociais mostram chamas a destruir a Amazónia

A região brasileira da floresta amazónica tem sido a mais fustigada pelos incêndios que têm atingido o país. O número de incêndios no Brasil cresceu 70% este ano, em comparação com período homólogo de 2018, tendo o país registado 66,9 mil focos até ao passado domingo.

Na rede social Twitter têm-se multiplicado os vídeos e fotografias que mostram o "pulmão do mundo" em chamas.





it's like really bad. but who cares anyway? :(#PrayforAmazonas pic.twitter.com/t2aakqfHo8