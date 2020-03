Vice-presidente dos EUA visitou escola com suspeitas de coronavírus

O vice-presidente norte-americano, Mike Pence, visitou a escola onde um estudante foi agora colocado em quarentena, no estado da Flórida, por suspeitas de estar infetado pelo novo coronavírus.





De acordo com a Bloomberg, o braço-direito de Donald Trump na Casa Branca foi apontado como o responsável do governo dos EUA na resposta à epidemia do coronavírus e esteve na passada semana na Academia Militar de Sarasota, numa ação de angarianção de fundos de campanha para as eleições presidenciais de 2020.Pence terá apertado a mão a um grupo de 44 cadetes durante a visita, avança o jornal local Sarasota Herald-Tribune, mas um representante de Pence garantiu ào vice-presidente não esteve em contacto direto com o estudante afetado pelo vírus, que já chegou a pelo menos 100 norte-americanos e matou seis pessoas no país.

O jovem terá ficado infetado devido à sua mãe, que esteve em contacto com um paciente no Hospital de Sarasota e que esse testou agora positivo para o novo Covid-19.