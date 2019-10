Homem vence lotaria a caminho da última sessão de quimioterapia

Um doente com cancro venceu os 200 mil dólares – cerca de 180 mil euros – de uma lotaria nos Estados Unidos com um boletim comprado a caminho do hospital, onde iria realizar a sua última sessão de quimioterapia.

Ronnie Foster, que está numa luta contra um cancro do cólon, comprou uma raspadinha na cidade de Raleigh, na Carolina do Norte, e venceu 5 dólares – cerca de 4,5 euros. Arriscando, decidiu trocá-la por outras duas.

A primeira não trazia qualquer prémio mas, ao raspar a segunda, viu que lhe tinha saído a sorte grande: "Vi todos aqueles zeros e congelei", disse. "Não queria acreditar até ser validado. Quando a máquina mostrou ‘vá até à sede da lotaria’, comecei a tremer. Não queria acreditar."

Aquilo que seria um bom dia, com o término das sessões de quimioterapia para tratar o seu cancro do cólon, tornou-se o seu "dia de sorte", como o próprio descreveu à organização.

Com o dinheiro do prémio, Foster adiantou que iria usar algum para cobrir as despesas médicas do seu tratamento que não são cobertas pelo seu seguro. O resto vai ser guardado, "para o futuro", diz.

Depois de impostos, o norte-americano trouxe para casa mais de 141 mil dólares (127 mil euros), tendo reclamado o seu prémio na passada sexta-feira.