No dia em que a Grécia celebra o fim de oito anos de resgates financeiros, vários chefes de Estado e de Governo da União Europeia aproveitaram para deixar mensagens de felicitações. Do lado contrário, o antigo ministro da Finanças dos helénicos, Yannis Varoufakis, criticou a reacção do Conselho Europeu, considerando que Bruxelas "insulta a insuportável miséria da Grécia".

No foco da contestação está um vídeo publicado na manhã desta segunda-feira pela instituição da União Europeia em que surge o presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, assumindo que "a Grécia ganhou o controlo pelo qual lutou".

"Greece has regained the control it fought for", says Eurogroup President @mariofcenteno as #Greece today exits its financial assistance programme.

@ESM_Press pic.twitter.com/owQzCIqrXQ

— EU Council (@EUCouncil) 20 de agosto de 2018

Em resposta ao tweet publicado por Bruxelas, Varoufakis afirmou que a "Comissão Europeia insulta a insuportável miséria da Grécia com um vídeo da máquina de propaganda norte-coreana".

Apesar das críticas, o antigo ministro das Finanças cometeu uma pequena gaffe. É que Comissão Europeia e Conselho Europeu não são bem a mesma coisa: a primeira é politicamente independente e representa e defende os interesses da União Europeia na sua globalidade; o Conselho Europeu tem carácter eminentemente político e é composto pelos chefes de Estado ou de Governo dos países membros da EU.

Enquanto isso, outras personalidades da vida política da União Europeia aproveitaram para felicitar a Grécia pelo dia histórico, com a saída do seu terceiro programa de assistência, oito anos depois de ter pedido ajuda financeira internacional à União Europeia e ao Fundo Monetário Internacional (FMI).

Foi o caso de António Costa, primeiro-ministro português, que afirma que "é preciso continuar a trabalhar".

Congratulations to the people of #Greece and to PM @tsipras_eu for the conclusion of its stability support programme. We must keep on working on #Eurozone reform as the only sustainable way to foster real convergence and to prevent future economic and financial crises in the #EU.