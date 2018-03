Numa iniciativa para os alunos deixarem de consumir substâncias alcoólicas, uma universidade chinesa anunciou que vai passar a enviar fotografias dos estudantes embriagados aos seus pais.

Segundo o jornal chinês Shine, a nova política da Universidade de Artes de Yunnan incluirá ainda a visita dos pais à escola para "ajudar a educar os seus filhos", além da captura das suas fotografias.

No artigo do Shine, não é especificado o modo como serão obtidas as fotografias, mas é pública a existência de video-vigilância em todas as vias públicas e estabelecimentos chineses, com o intuito de manter a segurança na população.

E a medida parece ganhar fãs também entre os estudantes: "Acho que é muito bom, pois às vezes vejo colegas bêbados a falar em voz alta e a cambalear à noite no campus universitário, o que dá má imagem à escola", afirmou um aluno ao jornal.

Esta não é a primeira vez que esta universidade toma medidas para travar o consumo de álcool por parte dos estudantes. Há menos de seis meses, professores da escola fizeram prevenção à porta dos bares que rodeiam a universidade, de maneira a demover os alunos de os frequentar.

Estas políticas vêm de encontro aos limites impostos pela China quanto à segurança e privacidade dos seus cidadãos, com uma rede de escutas e censura que envolve as autoridades, as redes de transportes e até empresas privadas.