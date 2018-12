Uma boneca da Disney vale um cêntimo a trabalhadores explorados

A Disney usa uma fábrica na China em que os trabalhadores têm de se sujeitar a fazer dezenas de horas extra para conseguir um salário que permita a uma família sobreviver.

Uma boneca da Pequena Sereia, a princesa da Disney de longos cabelos vermelhos, escamas azuis e com uma voz de encantar, é feita por trabalhadores que são pagos a cerca de um cêntimo por cada boneca, que depois são revendidas a 35 libras a unidade.

Estas bonecas da Disney são feitas na cidade de Heyuan, na China, por mulheres que trabalham para além do limite legal, até à exaustão e por salários baixíssimos, para além de não terem direito a feriados ou subsídio de doença. E não trabalham apenas para a Disney. Estes trabalhadores fazem também brinquedos para outras grandes empresas de brinquedos como a Fisher Price.

As revelações são feitas pelo grupo de direitos humanos Solidar Suisse, o Observatório de Trabalho da China e pelo jornal The Guardian. Segundo a publicação, o pessoal da fábrica Wah Tung chega a trabalhar 175 horas extras por mês, quando o limite legal na China são as 36 horas. E ganham perto do salário mínimo chinês – 2.000 Yuans (254 euros) – por mês, razão pela qual se sentem obrigados a trabalhar muitas horas extra. As contas mostram ainda que, de acordo com os números apresentados pela Disney, cada trabalhador recebe 1 cêntimo por cada boneca.



O salário médio na China é de 7.665 Yuans (cerca de 976 euros).

Wah Tung é a fábrica onde a Disney faz a boneca Princesa Dança e Brilha Ariel, que está esgotada em dezenas de lojas que aguardam ansiosamente novas remessas. No Verão, a fábrica chegava a produzir 2.400 bonecas destas por dia.

A investigação descobriu também uma considerável diferença na paridade da empresa. As mulheres, apesar de representarem 80% da força laboral total, ocupam apenas 10% dos lugares de gestão da fábrica. Maior parte das trabalhadores tinham mais de 45 anos. As fábricas consideram que este perfil de trabalhadores é benéfico já que as mulheres "são menos prováveis de criar confusões e mais fáceis de gerir" do que os homens.

Simone Wasmann, da Solidar Suisse, pede às empresas de brinquedo que partilhem os seus lucros com os trabalhadores. "As crianças adoram brinquedos da Disney, mas os pais delas têm de perceber que não há magia de Natal aqui: aqueles brinquedos foram feitos por mulheres que trabalham ilegalmente durante muitas horas por cêntimos". Wasmann lembra ainda que estas mulheres "não trabalham até longas horas da noite porque querem: fazem-no porque é a única forma que têm de fazer dinheiro para viver".

Mas a verdade é que a fábrica Wah Tung foi reconhecida por um organismo de ética do qual fazem parte a Disney e a Mattel: o Conselho Internacional da Indústria dos Brinquedos – Programa de Ética dos Brinquedos. Este programa defende padrões que devem ser respeitados pelas fábricas de brinquedos.

O Conselho Internacional da Indústria dos Brinquedos já anunciou que iria abrir um inquérito às condições na fábrica.