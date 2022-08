Um sequestrador tornou-se o novo herói do Líbano

Bassam al-Sheikh Hussein, de 42 anos, ameaçou imolar-se e matar os funcionários do banco se não lhe dessem as suas poupanças para pagar as contas de hospital do pai.

Bassam al-Sheikh Hussein pretendia levar os 210 mil dólares que tem no banco para usar parte do valor e pagar a conta de hospital do pai. Para conseguir este dinheiro, entrou armado numa agência de um banco em Beirute, no Líbano, esta quinta-feira, e fez vários reféns. O objetivo era retirar as poupanças, que estão congeladas. Já detido o sequestrador tornou-se um ícone no Líbano, escreve o jornal The Guardian. Ninguém ficou ferido e al-Sheikh Hussein conseguiu tirar algum do seu dinheiro.