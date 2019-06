Um segundo foi o tempo que uma mãe teve para salvar o filho

Uma criança de três anos foi salva pela mãe, numa altura em que estava prestes a cair de uma varanda interior.

A cena terá acontecido na Colômbia e o vídeo foi partilhado nas redes sociais.









Ao saírem do elevador de um bloco de apartamentos, o menor afasta-se da mãe e dirige-se para o gradeamento, enquanto a mulher, distraída, fala ao telemóvel.



No momento em que cai desamparada, a mãe agarra-a por um pé no último instante, e impede uma queda de vários metros de altura.



A mulher e o filho foram assistidas depois por vários vizinhos.



Estão ambos bem de saúde.