O sismo faz tremer Erdogan

“Enquanto há gente a morrer, não se fala de política.” O reparo foi feito pelo marido, um turco curdo, à mulher, uma portuguesa que aceitou falar com a SÁBADO sob anonimato. Estão a viver em Portugal, mas isso não afasta o medo de represálias do regime de Recep Erdogan. “Um post basta para ter problemas na fronteira”, conta, explicando que a relutância de falar sobre política em alturas de crise até “é mais cultural” do que um reflexo da opressão que se vive no país.