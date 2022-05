Turquia faz exigências para tornar possível adesão da Finlândia e Suécia à NATO

O progresso das candidaturas da Finlândia e da Suécia à NATO só será possível se forem tomadas medidas concretas para lidar com as preocupações de segurança nacional da Turquia, disse hoje o porta-voz do presidente turco Recep Erdogan.



Ibrahim Kalin, que é o principal conselheiro dos negócios estrangeiros do presidente russo, falou com as autoridades da Suécia, Finlândia, Alemanha, Grã-Bretanha e Estados Unidos para discutir a proposta da extensão da NATO, anunciou a agência Reuters.



"Enfatizou-se que, se as expetativas da Turquia não forem atendidas, o seguimento do processo não seria possível", afirmou.



O presidente da Turqiuia, Recep Erdogan, referiu, numa reunião com os deputados do seu partido (AKP), que as delegações suecas e finlandesas não precisavam de se incomodar a visitar Ancara (capital da Turquia) porque o pedido para aderir à NATO não vai ser aceite sem que a Suécia devolva "terroristas".



Nos últimos anos a Turquia terá enviado cerca de 33 pedidos de extradição à Finlândia e Suécia de pessoas consideradas "terroristas" e criticou os dois países por não acederem aos pedidos.



O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, assinalou hoje, numa cerimónia na sede da NATO, que estamos perante um "momento histórico", depois da oficialização dos pedidos de adesão da Finlândia e da Suécia à aliança militar.