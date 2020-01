Seis turistas foram detidos no Peru a 12 de janeiro depois de terem sido encontradas fezes em Machu Picchu. O grupo é composto por uma mulher francesa, dois brasileiros, dois argentinos e um chileno.

Todos são acusados de danificar o património cultural do Peru por terem defecado num templo sagrado. "Os seis turistas foram detidos e estão a ser investigados pelo Ministério Público pelo alegado crime contra o património cultural", explicou o chefe regional da polícia Wilbert Leyva. Caso sejam dados como culpados, podem ser presos durante pelo menos quatro anos.

Os turistas foram encontrados numa zona restrita do Templo do Sol, em Machu Picchu. Há várias zonas do templo onde não se pode entrar por razões de preservação.

No edifício, costumavam fazer-se oferendas ao sol, considerado a divindade mais importante do Império Inca.

Machu Picchu é o local mais icónico do Império Inca, que se estendeu a uma grande parte da América do Sul durante 100 anos e antes da conquista espanhola, no século XVI. Machu Picchu quer dizer "montanha antiga" em Quechua, a língua indígena da zona. Situado no topo de uma montanha, foi construído durante o reinado de Pachatuti (1438-1471). Fica a 100 quilómetros de Cusco.

Machu Picchu foi redescoberto em 1911 pelo explorador Hiram Bingham. Em 1983, seria declarado Património Mundial da UNESCO.