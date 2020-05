Trump usa meme do caixão para “matar” campanha de Biden

O presidente norte-americano, Donald Trump, aderiu esta terça-feira à nova moda do "meme do caixão" para "matar" a campanha do seu adversário democrata nas eleições presidenciais de 2020, Joe Biden, após os seus comentários de que afro-americanos que apoiem Trump "não são negros".Os comentários surgiram durante uma entrevista para o talk show norte-americano "The Breakfast Club", em que o entrevistador Charlamagne tha God afirmou ter ainda "dúvidas" sobre quem votaria, com Biden a responder: "Digo-te se tens problemas em decidir se votas em mim ou Trump, então não és negro."

Biden viria a defender o seu apoio a afroamericanos ao longo dos últimos anos, mas não se livrou de uma resposta do seu adversário Trump. Horas depois, e para aproveitar os comentários do candidato democrata, o presidente norte-americano criou um site para apoiantes negros chamado "You Ain't Black", com vídeo da intervenção de Biden, publicado no próprio canal pessoal de YouTube do chefe da Casa Branca.



Agora, Trump partilhou nas redes sociais um novo capítulo desta história: o "meme do caixão", com a campanha de Biden como protagonista.





O "Meme do Caixão" mostra uma cerimónia fúnebre no Gana, gravada em 2017 para uma reportagem da BBC África.

No Gana, os funerais são encarados como autênticas celebrações da vida do defunto. Segundo o jornal espanhol ABC, em média, quatro ou seis bailarinos custam até 2 mil euros, mas há quem gaste até 18 mil euros. Na reportagem da BBC, surge a filha de uma mulher que morreu, dizendo que quis dar "uma viagem a dançar até ao seu Criador".