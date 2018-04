Relacionado Ataque químico em Douma faz 70 mortos

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de abril de 2018

O presidente americano Donald Trump disse este domingo no Twitter que a Rússia pagará "um preço elevado" por apoiar o regime do presidente Sírio Bashar Al Assar, a quem Trump chama "animal".Trump referiu-se ao ataque do exército sírio em Douma, onde 70 pessoas terão morrido, vítimas de armas químicas. "Muitos mortos, incluindo mulheres e crianças, num louco ataque QUÍMICO na Síria.A área das atrocidades está fechada e cercada pelo exército sírio, tornando-a completamente inacessível para o mundo exterior. O presidente Putin e o Irão são responsáveis por apoiarem o Animal Assad.Um grande preço será pago. Abram a área imediatamente para ajuda e verificação. Mais um desastre humano sem nenhuma justificação razoável. Doentio!, escreve Trump no Twitter.Numa segunda mensagem, Trump critica o seu antecessor, Barak Obama, dizendo que se este tivesse cruzado a "linha vermelha" que ele próprio desenhou na areia, o "desastre sírio" já teria acabado há muito tempo.As autoridades sírias anunciaram este domingo que chegaram a um acordo com o grupo Exército do Islão para pacificar Douma, o último reduto rebelde em Gouta oriental, região vizinha de Damasco.A agência oficial Sana afirmou que o acordo implica a retirada completa dos "sequestrados" de Douma, em alusão aos civis, em troca da saída dos "terroristas" do Exército do Islão para Jarabulus, no norte da província de Alepo, na fronteira com a Turquia.O acordo foi alcançado depois de dois dias de uma ofensiva em Duma por parte das forças leais ao presidente da Síria, Bachar al Assad.A organização Capacetes Brancos acusou o governo sírio de ter usado armas químicas nos ataque que terão morto mais de 70 pessoas, mas Damasco e também a Rússia, seu aliado, desmentem esta informação.