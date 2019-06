Trump revela ter tido reunião telefónica com presidente da China

Had a very good telephone conversation with President Xi of China. We will be having an extended meeting next week at the G-20 in Japan. Our respective teams will begin talks prior to our meeting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de junho de 2019

Depois de várias semanas de ameaças de um aumento das tarifas sobre os produtos importados da China, que têm colocado pressão sobre os mercados, a confirmação desta reunião por parte de Donald Trump traz algum alívio aos investidores. A informação também já foi, entretanto, confirmada pelo lado de Pequim. De acordo com o canal televisivo estatal chinês, Xi Jinping diz que está disposto a reunir-se com Donald Trump e trocar impressões sobre a relação entre os dois países. O presidente chinês defende ainda que as equipas das duas maiores economias do mundo devem manter o contacto para resolver o conflito comercial.As expectativas do lado dos investidores são elevadas, apesar o próprio governo norte-americano já ter desvalorizado as conclusões que possam resultar da reunião marcada para a próxima semana. "O máximo que sairá do G-20 poderá ser um acordo para avançar ativamente com as negociações", afirmou Wilbur Rosse, secretário de Estado do Comércio, este fim de semana.Seja como for, o efeito já se faz sentir nos mercados. Esta terça-feira, tanto as bolsas europeias como as norte-americanas negoceiam em alta, registando ganhos superiores a 1%. O Stoxx 600, índice que reúne as maiores cotadas europeias, valoriza 1,58% para os 384,45 pontos. Já o S&P 500, índice de referência de Wall Street, sobe 1,12% para 2.922,04 pontos. O tecnológico Nasdaq regista a maior subida, de 1,86% para os 7.991,23 pontos, enquanto o industrial Dow Jones avança 1,27% para os 26.446,29 pontos.