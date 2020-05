O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desvalorizou este domingo as críticas do seu antecessor na Casa Branca, Barack Obama, quanto à forma como este tem gerido a crise provocada pela pandemia da Covid-19, dizendo que este foi "grosseiramente incompetente quando estava no mesmo cargo.

"Ele foi um presidente incompetente. É tudo o que posso dizer. Grosseiramente incompetente", afirmou a jornalistas na Casa Branca.

Num dia em que o país registou mais 19 mil casos do novo coronavírus e cerca de 800 vítimas mortais pela Covid-19 – ainda assim, o número mais baixo da última semana -, Trump afirmou que está a ser feito um "incrível progresso", inclusive na cura para a doença.

"Acho que tivemos um ótimo fim de semana. Fizemos reuniões fantásticas, um progresso incrível em várias frentes, incluindo na descoberta de uma cura para esta praga que tem invadido o nosso país", disse Trump.

As críticas de Obama ao homem que o sucedeu como presidente dos EUA chegaram através de uma cerimónia virtual de diploma. O antigo POTUS apontou que a pandemia "enterrou em definitivo a ideia" de responsáveis norte-americanos "sabem o que fazem". "Muitos deles nem sequer procuram fazer parecer que são responsáveis", acrescentou.

O ex-Presidente e membro do Partido Democrata sublinhou igualmente que a crise sanitária é reveladora das desigualdades que afetam os negros norte-americanos e aparentemente indignou-se, mas sem referência explícita, com a morte de Ahmaud Arbery, 25 anos, abatido em 23 de fevereiro quando fazia ‘jogging’ num bairro residencial de Brunswick, cidade da Geórgia, um estado do sul do país.

"Uma doença como esta deixa transparecer as desigualdades subjacentes e o peso histórico que as comunidades negras deste país transportam", afirmou Barack Obama.

E prosseguiu: "Observamos que quando um homem negro faz o seu ‘jogging’, há gente que decide interpelá-lo, interrogá-lo, e abatê-lo caso não se submeta às suas perguntas".