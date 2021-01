Trump pede a apoiantes que vão para casa

"Eu conheço a vossa dor, eu sei que estão magoados. Tivemos uma eleição que nos foi roubada. Foi uma eleição que ganhámos por uma grande margem e toda a gente sabe disso, especialmente o outro lado. Mas agora têm de ir para casa. Temos de ter paz. Temos de ter lei e ordem. Temos de respeitar as nossas pessoas espectaculares da lei e da ordem." Foi assim que Donald Trump começou o seu discurso desta quarta-feira em que apelou aos manifestantes que invadiram o Capitólio para voltarem a casa.Pela primeira vez o presidente dos Estados Unidos apelou diretamente aos manifestantes para que abandonaasem o Capitólio, depois de dois tweets onde não pedia a desmobilização, mas sim que se mantivessem pacíficos.Aos apoiantes, o presidente norte-ameircano disse ainda: "Nós adoramo-vos, vocês são especiais".

"Por favor, apoiem a nossa Polícia do Capitólio e as forças de segurança. Eles estão verdadeiramente do lado do nosso País. Mantenham-se pacíficos!", escreveu inicialmente o presidente, também no Twitter.

"Peço a todos no Capitólio dos EUA que permaneçam pacíficos. Sem violência! Lembrem-se, NÓS somos o Partido da Lei e da Ordem - respeitem a Lei e os nossos fantásticos homens e mulheres de azul", escreveu Trump na rede social Twitter, numa referência aos agentes das forças de segurança.



Vários congressistas já reagiram no Twitter à mensagem do Presidente, com os democratas a criticar a forma ambígua como Trump fez este apelo, dizendo para os manifestantes irem para casa, mas, ao mesmo tempo, repetindo a mensagem de que as eleições foram fraudulentas, o motivo que causou a violência no Capitólio.



Momentos antes, tinha sido o momento de o vice-Presidente cessante, Mike Pence, ter pedido o fim "imediato" da violência no Capitólio.



"A violência e a destruição que estão a ocorrer no Capitólio dos Estados Unidos devem parar e devem parar imediatamente", escreveu Pence na sua conta da rede social Twitter, pedindo aos manifestantes para que "respeitem os agentes da lei e abandonem imediatamente o edifício".



Mike Pence, que tem sido um aliado leal do Presidente cessante, desafiou as instruções que lhe tinham sido confiadas por Trump, quando este lhe pediu para não aceitar a contagem de votos do Colégio Eleitoral, na sessão a que presidiu hoje no Congresso, para validar a vitória do democrata Joe Biden.