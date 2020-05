Trump diz ter visto provas de que novo coronavírus veio de laboratório

Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, indicou esta quinta-feira que estava confiante em como o novo coronavírus teve origem num laboratório de virologia em Wuhan, mas recusou descrever que provas é que tinha.





Trump foi questionado na Casa Branca sobre se tinha visto provas que lhe dessem um "grande grau de confiança" de que o vírus veio do Instituto de Virologia de Wuhan.

"Sim, sim eu vi", afirmou, recusando ser mais específico: "Não posso dizer-vos isso. Não tenho permissão para vo-lo dizer."



O Instituto de Wuhan já negou as alegações de Trump. À Reuters, vários membros do executivo norte-americano desvalorizaram as probabilidades do que Trump disse. A maioria dos peritos acredita que o vírus teve origem num mercado de animais selvagens em Wuhan, tendo sido transmitido pelos animais a humanos.



Nos Estados Unidos, já foi ultrapassado um milhão de infetados e várias centenas de milhar de pessoas morreram.



O presidente já indicou que o seu governo estava a tentar determinar se o novo coronavírus veio do laboratório de Wuhan, na seguida de informações que indicavam que o vírus fora criado artificialmente no laboratório financiado pelo estado chinês, ou que escapara das instalações.



Mike Pompeo, o secretário de Estado dos EUA, afirmou na quinta-feira que não se sabia se o vírus veio do laboratório. "Não sabemos se veio do Instituto de Virologia de Wuhan. Não sabemos se emanou do mercado de animais selvagens ou de outro sítio. Não sabemos essas respostas", disse em entrevista a uma rádio.

A pandemia da Covid-19 levou a um afastamento entre a China e os EUA. Pequim já sugeriu que o exército norte-americano podia ter trazido o vírus para a China e Trump alegou que o país asiático falhou em alertar o mundo para os riscos do novo coronavírus a tempo e de forma transparente.

Na mesma conferência de imprensa de quinta-feira, Trump também disse que era possível que a China não tenha conseguido controlar a transmissão do novo coronavírus ou que o deixou espalhar-se.



"Ao menos parece que eles tentam ser algo transparentes connosco. Mas vamos descobrir. Vão saber no futuro não muito distante. Mas é uma coisa terrível o que se passou - quer tenham cometido um erro ou se o fizeram por erro e depois fizeram outro. Ou alguém fez alguma coisa de propósito?", questionou Trump.