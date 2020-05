Covid-19: Já há mais de um milhão de curados em todo o mundo

No mundo, já existe mais de um milhão de recuperados da Covid-19. É o que revelam os dados divulgados pela Universidade Johns Hopkins.





O país com mais curados é os Estados Unidos, onde também se verifica o maior número de infetados, à escala mundial. Num país que já superou um milhão de infetados, há 153.947 curados.Segue-se a Alemanha, com 123.500 recuperados. Espanha encontra-se na terceira posição, com 112.050 curados.Em quarto e quinto lugares, respetivamente, encontram-se respetivamente a China, com 78.523 curados e Itália, com 75.945 recuperados.Em todo o mundo, mais de 3 milhões de pessoas foram infetadas com o novo coronavírus. O número de mortes ronda os 230 mil.Porém, a universidade frisa que o número pode ser subestimado visto que muitas infeções causam sintomas leves e não são registadas. Quanto aos testes, as metodologias também variam entre países.A universidade Johns Hopkins estima 1,014,931 recuperações.