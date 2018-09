O líder da Coreia do Norte propôs encontrar-se novamente com Trump, pedido ao qual o presidente dos Estados Unidos da América acedeu prontamente.

O presidente dos Estados Unidos da América recebeu uma carta "muito calorosa, muito positiva" do líder norte-coreano, Kim Jong Un, a propor um novo encontro, anunciou a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders. Washington já está à procura de uma data, acrescentou.



"O propósito primário da carta era requerer e tentar marcar outra reunião com o presidente que está aberto a esta possibilidade e no processo de coordená-la", afirmou Sanders.

Os líderes de ambos os países têm-se mantido em contacto para discutir a questão dos programas nucleares da Coreia do Norte. A última reunião foi em Singapura no passado mês de Junho, e terminou envolta em críticas de que havia sido demasiado vaga nas conclusões em relação ao acordo nuclear.

Este convite é anunciado a uma semana de Kim Jong Un se encontrar com o presidente da Coreia do Sul. O presidente Moon Jae-in tem feito pressão no sentido de se organizar uma reunião entre os três países – as duas Coreias e os EUA – com o objectivo de assinar um acordo que dê por terminada a guerra de 1950-1953 entre os dois vizinhos. Sendo que este conflicto não terminou com um tratado de Paz, aos olhos das Nações Unidas, a guerra tecnicamente não está acabada.