Ao

Associação Centro Dom Bosco de Fé e Cultura, que em primeira instância viu o apelo chumbado. O recurso seguiu para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tendo sido atribuido ao desembargador Benedicto Abicair, que discordou da decisão e defendeu que é "mais adequado e benéfico, não só para a comunidade cristã, mas para a sociedade brasileira, maioritariamente cristã" retirar o episódio do ar.Ao Folha de S. Paulo , o tribunal revelou que não há uma data para a entrega da intimação da decisão a ambas as partes, mas que dada a urgência pode a acontecer ainda esta quinta-feira.

O polémico episódio Especial de Natal da Porta dos Fundos , emitido na Netflix , vai ser retirado do ar no Brasil, após uma decisão do do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para "acalmar os ânimos".O pedido de suspensão foi feito pela

Em 3 de dezembro, a produtora lançou um especial de Natal na plataforma Netflix, com o título "A primeira tentação de Cristo", na qual Jesus é representado como um jovem que terá tido uma experiência homossexual e também insinua que o casal bíblico Maria e José viveram um triângulo amoroso com Deus.

A sátira, de 46 minutos, protagonizado pelos humoristas brasileiros Gregorio Duvivier e Fábio Porchat, não agradou a grupos religiosos, que criticaram a temática. Foi também lançada uma petição contra o filme, com mais de dois milhões de assinaturas de pessoas que consideram que a obra "ofende gravemente os cristãos".

Na madrugada de 24 de dezembro, na véspera de Natal, a sede da Porta dos Fundos foi alvo de um atentado que não provocou vítimas. O incidente foi filmado pelas câmaras de vigilância, tendo as imagens sido entregues às autoridades.

Segundo o canal televisivo Globo, o homem identificado pela polícia brasileira como sendo um dos suspeitos do ataque contra a sede da produtora do grupo humorístico Porta dos Fundos embarcou para a Rússia: o suspeito identificado no início da semana como Eduardo Fauzi Richard Cerquise saiu do Brasil na tarde de 29 de dezembro, pouco antes da expedição do mandado de prisão contra si.









Ainda de acordo com as autoridades, o homem identificado era o único dos cinco suspeitos que não usava capuz no momento do ataque, em 24 de dezembro. "O Eduardo [suspeito identificado] tem um perfil violento, antagónico. Ele tem livros ligados à religião cristã e ao islamismo. Ele é empresário, de classe média alta", disse o delegado da Polícia, Marco Aurélio de Paula Ribeiro.Com Lusa