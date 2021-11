Travis Scott alvo de 58 processos após mortes em concerto

O rapper Travis Scott, e a empresa e produtores responsáveis pelo festival AstroWorld, que levou à morte de nove pessoas, foram alvo de pelo menos 58 processos judiciais. Algumas ações questionam por que razão é que o evento não foi cancelado depois do incidente que levou às mortes, ocorridas por esmagamento quando as pessoas se tentaram aproximar do palco.

Pelo menos 58 processos já foram entregues no Tribunal Judicial do Condado de Harris. Esta quarta-feira, dia 10, Troy Finner, o chefe da polícia de Houston, afirmou em conferência de imprensa que "a autorização final para terminar o espetáculo era da produção e do artista".

Segundo as autoridades, as primeiras chamadas recebidas a indicar que havia feridos no meio da plateia foram por volta das 21:30. Porém, o concerto continuou durante mais 40 minutos.