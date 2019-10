A carregar o vídeo ...





Sánchez enviou na manhã desta segunda-feira uma carta ao presidente da Generalitat,

Em causa está a não condenação dos atos de violência dos últimos dias, nas ruas da Catalunha, com Sanchéz a afirmar que só volta a falar com Torra quando o presidente da Generalitat fizer essa declaração pública. O mesmo foi afirmado esta segunda-feira numa carta trocada entre os dois.Sánchez enviou na manhã desta segunda-feira uma carta ao presidente da Generalitat, Quim Torra , relembrando a obrigação de condenar a violência e "evitar a discórdia civil". "Permito-me recordar-lhe que o primeiro dever de qualquer responsável público é velar pela segurança dos cidadãos, e dos espaços públicos e privados", apontou Sánchez. "O segundo dever é preservar a convivência entre todos os integrantes da sociedade civil e evitar a fratura da sua comunidade. A sua conduta tem sido, nos últimos dias, justamente no sentido contrário."

O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez está esta segunda-feira na Catalunha em visitas de estados, aproveitando para reunir com a presidente da Câmara de Barcelona, Ada Colau, e para visitar no hospital todos os polícias que tenham ficado feridos nos confrontos dos últimos dias. No entanto, há uma pessoa com a qual o primeiro-ministro não quer falar: Quim Torra.Depois de ter recebido uma carta bastante clara do primeiro-ministro, Torra terá tentado convidado Sánchez para se reunir consigo esta segunda-feira, mas este nem sequer se terá mostrado disponível para atender a chamada. O mesmo já terá acontecido durante o fim de semana, altura em que a reação de Torra foi gravada em vídeo e divulgada pela TV3.Nas imagens, o presidente da Generalitat é avisado por um assessor que Sánchez não atende o telefone ao que o político responde: "É incrível." O assessor diz depois que talvez o primeiro ministro "tenha coisas mais importantes" e Torra exclama, em jargão, "que coragem, em dias assim não atende o telefone". A reação está já a ser partilhada nas redes sociais, com muitos a sublinhar a forma