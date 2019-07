A subida das temperaturas bateu recordes em França, no Reino Unido e na Holanda, esta quinta-feira, numa onda de calor que invadiu a Europa pela segunda vez este mês. Cientistas afirmam que estes fenómenos vão ser cada vez mais frequentes devido ao sobreaquecimento do planeta.

Em Paris, França, foram registadas temperaturas recorde. O termómetro chegou aos 40.6ºC ultrapassando o valor de 40ºC registado em 1947. Já o Reino Unido atingiu as temperaturas mais altas do mês de Julho (36.9ºC), segundo o serviço nacional de meteorologia.

De acordo com o Instituto de Meteorologia Holandês, no sul da Holanda foram assinalados 40.4ºC, temperatura que bateu o recorde do dia anterior de 39.3ºC. Antes disso, a temperatura máxima observada era de 38.6ºC, número que não era excedido há mais de sete décadas.

A massa de ar quente provém do deserto do Sahara, África, num movimento em direção a norte que tem vindo a assolar a Europa.

As autoridades sanitárias advertiram os mais idosos, especialmente os mais sensíveis a picos de temperatura. As temperaturas altas deverão manter-se até sexta-feira, dia 26 de Julho.

De acordo com a Reuters, o aquecimento global é apontado como uma causa das ondas de calor. É consequência das emissões de gases que intensificam o efeito de estufa.

Karsten Haustein, do Instituto de Mudanças Ambientais da Universidade de Oxford, afirmou à Reuters que "existe uma probabilidade de 40-50% que este seja o mês de Julho mais quente de sempre" no Reino Unido. "Esta onda de calor vai de encontro às previsões climáticas", acrescenta Haustein.