Suspensas ligações ferroviárias entre Inglaterra e França devido a problema na rede elétrica do Eurotúnel

Serviço de transporte de viaturas entre França e Inglaterra também está a ser afetado.

Foram suspensas as ligações ferroviárias entre Inglaterra e França devido a um problema na rede elétrica do comboio Eurostar, no Eurotúnel. A circulação está para numa das alturas mais movimentadas do ano. Os passageiros foram aconselhados a reagendar as viagens.

"Aconselhamos fortemente todos os nossos passageiros a adiar a viagem para outra data", disse a empresa, avança a AP. "Por favor, não venham para a estação a não ser que já tenham um bilhete para viajar", pediu ainda.

Os atrasos e cancelamentos estão a ser provocados devido a um problema na rede elétrica e por uma falha no comboio Le Shuttle, que faz o transporte de veículos entre Folkstone, na Inglaterra, e Calais, em França.

"Os serviços estão temporariamente suspensos em ambos os terminais devido a um problema na rede elétrica", disse o Le Shuttle. "Estamos a trabalhar para resolver o problema. Lamentamos qualquer inconveniência causada", adiantaram ainda.

A empresa espera que a circulação retome a normalidade na tarde de terça-feira. "É necessária uma intervenção técnica, que está em andamento", disse o operador do Túnel do Canal da Mancha.