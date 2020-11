Suspeito em fuga após tiroteio em centro comercial nos EUA

Um suspeito fugiu depois de ter ferido várias pessoas num tiroteio ocorrido num centro comercial em Milwaukee, Wisconsin.O tiroteio deu-se no Mayfield Mall em Wauwatosa, um subúrbio de Milwaukee onde vivem 47 mil pessoas. Nenhum dos ferimentos sofridos pelas vítimas parece colocar vidas em risco, segundo o presidente da câmara Dennis McBride.75 agentes dirigiram-se ao local.Ao canal de televisão local WISN12, testemunhas disseram que clientes e funcionários do centro comercial estavam trancados dentro do espaço mas estavam seguros. Uma testemunha relatou que a sua irmã, funcionária do centro comercial, ouviu 15 disparos.