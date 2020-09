Suspeito do ataque à sede da Porta dos Fundos detido na Rússia

Um dos suspeitos do ataque à sede da Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro, no Brasil, foi preso esta sexta-feira em Moscovo, na Rússia.A informação está a ser avançada pela TV Globo, que cita fontes da investigação do caso.A Interpol já tinha emitido um mandado de detenção de Eduardo Cerquise, identificado peça polícia brasileira como um dos suspeitos do ataque à sede da produtora do grupo humorístico, em dezembro de 2019.O fugitivo viajou em janeiro para a Rússia, onde tinha familiares.