Menores não vacinados vão ser proibidos de frequentar espaços públicos em Rockland County.

A confirmação de 151 casos de sarampo levou as autoridades do condado de Rockland, Nova Iorque, nos EUA, a declararem estado de emergência. Segundo a ABC, a partir desta quarta-feira, todos os menores de 18 anos que não estejam vacinados vão ser proibidos de entrar em lugares públicos. A decisão será mantida até que a criança seja vacinada ou até que seja levantado o estado de emergência, que deve expirar dentro de um mês.

De acordo com a Kaiser Health News, os surtos de sarampo no estado de Nova Iorque começaram em outubro e duraram mais e infetaram mais pessoas do que qualquer outro surto atual no país. Só durante a primeira semana de março, foram confirmados 275 casos em todo o estado.





Os pais que recusam vacinar os filhos O que temem nas vacinas? - Que provoquem algum dano cerebral... Eu já vi, não ao pé de mim mas em vídeos no YouTube pessoas que levaram vacinas e que mudaram, ficaram com tremeliques. Pode não ter vindo da vacina mas põe-nos a pensar.- Não têm medo que essa decisão ponha em risco a vida dos vossos filhos?





A mesma fonte diz que grande parte dos casos acontece com crianças de famílias judias ortodoxas, muitas das quais estudam em escolas religiosas onde as taxas de vacinação são abaixo dos 95%. Este é o valor considerado limite para manter a imunidade de grupo. As autoridades internacionais de saúde dizem que a vacina contra o sarampo tem uma taxa de eficácia de 97%.

De acordo com o portal, o aumento do número de casos de sarampo está relacionado com os receios dos ativistas antivacinação.