A Suíça vai prolongar o confinamento em vigor desde meados de dezembro por mais cinco semanas, até final de fevereiro, anunciou esta quarta-feira o governo.A decisão formal será tomada na próxima semana, após reuniões com os cantões mas entra já em vigor o fim das exceções para as regiões menos atingidas, com as medidas atuais a serem alargadas a todo o país a partir de sábado.A Suíça adotou em meados do mês passado um confinamento mais suave do que a maioria dos restantes países europeus e que iria vigorar por um mês. As medidas incluem o encerramento da restauração, museus, salas de espetáculos e recintos desportivos e um apelo ao recolhimento domiciliário da população.O prolongamento das medidas é necessário porque "já é previsível que o número de casos não irá diminuir de forma significativa e sustentada nas próximas semanas", referiu o Governo.A Suíça continua a apresentar um número de novos casos diários elevado e o Executivo helvético admite mesmo endurecer as restrições, incluindo o encerramento do comércio e a obrigatoriedade do teletrabalho."Temos uma maratona no que respeita a esta pandemia e agora a parte mais dura começa, com as pessoas fartas e a quererem desistir. Mas não podemos fazer isso", afirmou o ministro da Saúde, Alain Berset, em conferência de imprensa.A Suíça soma 470.789 casos desde o início da pandemia, o que corresponde a 5,4% da população, e 7.434 mortes.