Sánchez propõe encontro com Torra em fevereiro

Pedro Sánchez propôs, durante uma entrevista, um encontro ao presidente da Catalunha Quim Torra durante a primeira semana de fevereiro. O gesto faz parte de uma promessa de Sánchez para abrir o diálogo com a Catalunha e encontrar uma solução para a crise política. A promessa foi feita ao partido ERC (Esquerra Republicana Catalunya) para conseguir o seu apoio no Parlamento.

Segundo o jornal catalão El Nacional, o governo catalão propôs as datas de 6 ou 7 de fevereiro. "Vamos com a melhor das vontades", afirmou Sánchez na entrevista.

O presidente do governo espanhol garantiu ainda que irá a todas as comunidades autónomas de Espanha para se reunir com os presidentes regionais.



Sobre a Catalunha, no Parlamento, Sánchez tinha dito que os resultados de um diálogo seriam submetidos aos eleitores na Catalunha. "Se propusermos o voto de um acordo, será para unir os catalães, não para os fraturar e dividir", afirmou agora em entrevista.



O movimento separatista na Catalunha levou a uma crise política depois de os líderes terem desafiado os tribunais espanhóis e votado um referendo em 2017, sobre a independência. Nove líderes acabaram condenados até 13 anos de prisão devido ao seu papel no referendo. Este mês, o conselho eleitoral espanhol tirou o cargo de deputado a Torra, uma decisão de que este recorreu.

Sánchez manifestou ainda o seu desejo de aprovar o Orçamento do Estado antes que termine o verão, e para isso pretende contactar todas as forças parlamentares. Confirmou ainda que o seu Conselho de Ministros irá aprovar na terça-feira uma subida no salário dos funcionários em 2%.