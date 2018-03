Salah Abdeslam, o principal suspeito sobrevivente dos atentados de Paris, onde morreram 130 pessoas, vai ser sentenciado por um outro crime, ocorrido em Bruxelas em 2016, quando as autoridades belgas tentaram detê-lo e foram recebidas por tiros.

O franco-belga de origem marroquina foi preso em Março de 2016 em Bruxelas, dias depois de um tiroteio quando as autoridades o tentaram prender num apartamento.

Segundo a acusação, Salah Abdeslam, que se encontra detido em França, e um cúmplice, Sofien Ayari, responderam com tiros quando as autoridades tentaram entrar no apartamento onde viviam. Vários agentes ficaram feridos e, ao fim de três horas de impasse, os dois conseguiram fugir.

As autoridades encontraram armas e ADN de Abdeslam no apartamento onde ocorreu o tiroteio. O suspeito pode ser sentenciado até 20 anos pelo tiroteio.

Desde que está detido, Salah Abdeslam ainda não falou com ninguém: nem com os seus advogados, nem em tribunal, nem com os guardas prisionais da cadeia de Fleury-Mérogis onde é vigiado por câmaras 24 horas por dia.