Morreram pelo menos 64 pessoas no incêndio que destruiu parcialmente o centro comercial siberiano.





Um comité de investigação russo descobriu que as saídas de segurança do centro comercial de Kemerovo estavam bloqueadas e que o sistema de alarme estava desligado. Este domingo pelo menos 64 pessoas morreram durante um incêndio num incêndio que destruiu parte de um centro comercial na cidade mineira de Kemerovo, na Sibéria.



As autoridades russas apontam para que entre as vítimas mortais estejam pelo menos 41 crianças mortas. É ainda desconhecido o paradeiro de 10 crianças.



As chamas iniciais foram detectadas no complexo de cinema Winter Cherry, onde muitas das vítimas estavam dentro de salas. O tecto ruiu nessa área, impedindo a saída de muitos dos que estavam nas salas.



"De acordo com as investigações preliminares, o tecto colapsou em duas salas de cinema", disse a comissão de investigação da Rússia, em comunicado.





A causa do incêndio ainda não é conhecida. O incêndio terá tido início pelas 17h00 locais (10h de Lisboa) de domingo e esteve descontrolado durante 17 horas.