Sagrada Família desejou um feliz Natal em seis línguas. O espanhol ficou de fora

Tal como é tradição, a Sagrada Família publicou um vídeo para desejar um feliz Natal aos seus seguidores. Foram escolhidos seis idiomas diferentes para o fazer - e o espanhol não é um deles.





A interpretar o tema Silent Night, vários protagonistas cantam a letra em alemão, catalão, inglês, árabe, coreano e em linguagem gestual. Mas só no final do vídeo, num desejo de boas festas, é possível encontrar o castelhano.O vídeo gerou indignação nas redes sociais, com inúmeros utilizadores a acusarem a Sagrada Família por discriminação ao não usar o castelhano.

"A Sagrada Família não deseja um bom Natal em espanhol. É a sua particular visão do espírito natalício e os seus valores de respeito e amor", escreveu no Twitter o eurodeputado Jordi Cañas, ex-porta-voz do partido espanhol Cidadãos.





La Sagrada Familia NO felicita la Navidad en español. Es su particular visión del espíritu navideño y sus valores de respeto, concordia y amor.

— Jordi Cañas (@jordi_canyas) 24 de dezembro de 2019







"A Sagrada Família deseja um bom Natal em seis línguas... entre as quais não está o espanhol. É curioso que ignorem um dos principais idiomas falado pelos católicos e em vez disso usem o dos que pensavam fazer um atentado ao templo", escreveu um utilizador da mesma rede social. "Espero que os cidadãos cujo idioma é o castelhano saibam que não são bem-vindos na Sagrada Família como demonstram no vídeo", criticou outro.



Apesar de já ter publicado o vídeo há vários dias, a Sagrada Família não reagiu às críticas.