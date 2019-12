Polícia brasileira identifica veículos usados no ataque à produtora do Porta dos Fundos

A Polícia Civil do Rio de Janeiro, Brasil, fez saber esta quinta-feira que já identificou os veículos usados no ataque à produtora do canal humorista Porta dos Fundos, na madrugada desta terça-feira.



De acordo com o jornal G1, quatro homens saíram de um carro e de uma mota e atiraram dois 'cocktails molotov' contra a fachada da produtora, localizada no Humaitá. Foi possível identificar os veículos através das matrículas. Os proprietários vão agora ser chamados para depor.



Ataque foi reinvindicado



Um grupo reivindicou o ataque à sede do grupo humorista brasileiroPorta dos Fundos. Num vídeo de cerca de dois minutos, um grupo de pessoas de cara tapada reivindica o ataque com cocktails molotov ao edifício no Rio de Janeiro. O grupo identifica-se como o Comando de Insurgência Popular Nacionalista da Grande Família Integralista Brasileira e na edição são mostradas alegadas imagens do ataque.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro tem já em sua posse estas imagens e está a investigá-las para apurar a sua veracidade, bem como a analisar as imagens captadas pelas câmaras de vigilância.







A sede da produtora brasileira Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro, foi alvo de um ataque com 'cocktails molotov', sem provocar feridos, semanas depois do lançamento de uma sátira de Natal que está a causar indignação no Brasil. "No madrugada do dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a sede da Porta dos Fundos foi alvo de um atentado" que não provocou vítimas, anunciou a produtora, em comunicado divulgado na terça-feira.



Na mesma nota, a produtora condena "todos os atos de violência" e disse esperar que "os responsáveis por este ataque sejam encontrados e punidos". Em 3 de dezembro, a produtora lançou um especial de Natal na plataforma Netflix, com o título "A primeira tentação de Cristo", na qual Jesus é representado como um jovem que terá tido uma experiência homossexual e também insinua que o casal bíblico Maria e José viveram um triângulo amoroso com Deus.



Violação do Código Penal

A sátira, de 46 minutos, protagonizado pelos humoristas brasileiros Gregorio Duvivier e Fábio Porchat, não agradou a grupos religiosos, que criticaram a temática abordada. Foi também lançada uma petição contra o filme, com mais de dois milhões de assinaturas de pessoas que consideram que o mesmo "ofende gravemente os cristãos".



Em 18 de dezembro, o deputado federal (membro da câmara baixa do Congresso) Júlio Cessar Ribeiro anunciou nas redes sociais que encaminhou um ofício ao ministro da Justiça do Brasil, Sérgio Moro, solicitando a "apuração e representação criminal" contra os humoristas da Porta dos Fundos.





Deputados brasileiros querem comissão de inquérito ao grupo Porta dos Fundos Deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo, no Brasil, estão a reunir assinaturas para a abertura de uma comissão de inquérito que analise o filme realizado pelo grupo humorístico Porta dos Fundos para a Netflix em que retrata a figura de Jesus Cristo como sendo homossexual.

O parlamentar alegou que os humoristas violaram o artigo 208 do Código Penal brasileiro ao "vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso".Na Assembleia Legislativa do estado brasileiro de São Paulo o caso gerou um pedido de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), um instrumento legal que dá aos parlamentares o direito de investigar um facto que seja muito importante para a vida pública e para a ordem constitucional, legal, económica ou social do país.Com Lusa