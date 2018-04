Os tripulantes de cabine de bases portuguesas da transportadora cumprem na quarta-feira o último de três dias não consecutivos de greve.

A transportadora aérea Ryanair garantiu esta terça-feira apoio aos seus trabalhadores e que não há sanções, como acções legais, contra os tripulantes de cabine que substituíram os grevistas em Portugal na quinta-feira e no domingo.



"Não devem estar preocupados de maneira alguma sobre as falsas alegações [de sanções]: a empresa apoia os nossos funcionários a 100%. Há risco zero que algum tripulante perca a sua licença de voo ou identificação do aeroporto", lê-se num memorando datado de hoje e enviado aos trabalhadores, a que a agência Lusa teve acesso.



No texto negam-se as "numerosas falsas alegações que circulam nas redes sociais nos últimos dias, reivindicando que acções legais vão ser tomadas contra tripulantes de bases não portuguesas que operaram voos de e para Portugal", assim como outras sanções.



"Essas alegações são completamente falsas e estão a ser feitas por pessoas que tentam intimidar-vos com falsas alegações e causar o máximo de perturbação aos nossos clientes", segundo o documento assinado por Andrea Doolan, responsável pelas operações de planeamento de voos.



Os tripulantes de cabine de bases portuguesas da transportadora de baixo custo cumprem na quarta-feira o último de três dias não consecutivos de greve para exigirem a aplicação da lei nacional.



O texto agora conhecido começa por referir a "perturbação menor" provocada aos clientes na quinta-feira e domingo de Páscoa por tripulantes de bases portuguesas e garante que "a vasta maioria dos voos das bases de Portugal operaram com normalidade", com a colaboração de trabalhadores e reversões de outras bases.



Essas reversões podem levar, por exemplo, a que um voo previsto para Lisboa-Paris, passe a ser Paris-Lisboa-Paris.



A companhia irlandesa garante apoiar a 100% os seus funcionários, a quem sugere que peçam "conselho por escrito" aos que têm divulgado as "falsas alegações".



"E depois deixem-nos saber para o 'email' abaixo, para que possamos adoptar as acções legais apropriadas contra essas pessoas ou sindicatos que fazem essas falsas alegações", adianta o mesmo memorando, onde se lê ainda que o trabalho das tripulações fora de Portugal nos dois dias de greve decorreu "sem dificuldade e sem interferência de qualquer autoridade em Portugal".



A companhia referiu que devem ser cumpridas as obrigações contratuais e que "não se podem escolher os voos para operar".



"Se abandonar o seu dever por recusa de operar voos como ordenado pela empresa será considerada como falta grave no âmbito de procedimento disciplinar, para a qual a sanção habitual é o despedimento", segundo a Ryanair, que garantiu estar a gerir casos de 'ciber-bullying' e que "não irá tolerar intimidação e assédio dos colegas por se juntarem à greve ou por recusa em operar fora da base".



"Dois tripulantes foram recentemente despedidos por postarem mensagens abusivas e ameaçadoras sobre os seus colegas no Facebook e Whatsapp", segundo o mesmo memorando.



A Comissão Europeia escusou-se hoje a comentar os problemas da greve da companhia aérea Ryanair, considerando que se trata de um assunto de âmbito nacional.



O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) tem denunciado, desde o início da paralisação, que a Ryanair substitui ilegalmente grevistas portugueses, recorrendo a trabalhadores de outras bases.



A empresa admitiu ter recorrido a voluntários e a tripulação estrangeira durante a greve.



No domingo, a Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) anunciou ter desencadeado uma inspecção na Ryanair em Portugal para avaliar as irregularidades apontadas pelo SNPVAC.