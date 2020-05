Rússia vai investigar segurança de ventiladores após incêndio matar cinco doentes

As autoridades russas vão investigar a segurança dos ventiladores que estão a ser usados em dois hospitais depois de cinco doentes com covid-19 terem morrido esta terça-feira num incêndio numa unidade de cuidados intensivos num hospital de São Petersburgo O incêndio começou depois de um ventilador de uma ala onde se encontram 20 pacientes infetados ter começado a arder. De acordo com a Reuters, foi aberta esta terça-feira uma investigação."Os ventiladores estão a funcionar no máximo da capacidade. Ao que parece houve uma sobrecarga e um dos aparelhos incendiou-se", disse fonte dos serviços de emergência à agência Interfax.Este é o segundo incêndio nos últimos três dias em unidades de cuidados intensivos de hospitais russos. No sábado, um doente morreu e três ficaram feridos num fogo que deflagrou num hospital em Moscovo.De acordo com os mais recentes dados oficiais, São Petersburgo é a terceira cidade mais afetada na Rússia pela pandemia, com 7.711 casos confirmados. Morreram 56 pessoas.A Rússia regista atualmente 221.344 casos positivos de covid-19, com 2.009 casos mortais.A nível global a pandemia já provocou mais de 283 mil mortos e infetou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios.Com Lusa.