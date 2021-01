Roupa limpa e comida pronta para os maridos. Guia para grávidas gera revolta em Seul

O governo da cidade sul-coreana de Seul gerou revolta após publicar um guia para mulheres grávidas, entretanto já apagado. Entre as sugestões estava deixar roupa limpa e comida feita para os maridos quando fossem para o hospital fazer o parto.

As recomendações, publicadas no site do Centro de Informação sobre Gravidez e Nascimentos do governo, incluíam dicas para as grávidas sul-coreanas em diferentes estágios da gravidez, escreve o Guardian. Nos primeiros, por exemplo, aconselhava-se as mulheres a não descurar das tarefas domésticas para manter um peso saudável.

"Pendure as roupas que usou antes da gravidez num sítio fácil de ver já que a vai motivar a manter o peso sob controlo e a voltar ao mesmo peso que tinha antes da gravidez. Se se sentir tentada a comer demais ou a não fazer exercício, olhe para as roupas", lia-se no guia.

Perto da data prevista para o parto, as mulheres deveriam certificar-se que deixavam preparadas três ou quatro refeições para os maridos, "que não estão habituados a cozinhar". Também deveriam assegurar-se em deixar à família mudas de roupa suficientes para os dias que iriam permanecer no hospital.

A nível mais individual, além da atenção ao peso, havia também uma sugestão: "Compre uma fita para o cabelo para que não fique despenteada depois de ter o bebé".

O guia, revisto pela Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia coreana, foi removido após várias críticas, revela a agência sul-coreana Yonhap.



O governo da cidade de Seul defendeu ter copiado as recomendações de um site gerido pelo ministério da Saúde, entretanto também já removidas.

Já em 2018 o governo sul-coreano foi alvo de fortes críticas após publicar um guia para os estudantes do ensino secundário, onde sugeria que "as mulheres têm que trabalhar na sua aparência e os homens em melhorar as suas capacidades financeiras".