Uma faixa gigante foi afixada numa ponte junto ao Coliseu de Roma com a frase "100 anos depois a marcha continua". Durante a noite também foram afixados vários cartazes.

Roma acorda com cartazes comemorativos dos 100 anos da marcha de Mussolini

"100 anos depois a marcha continua", foi com esta frase que amanhaceu, esta sexta-feira, a cidade de Roma. A citação encontrava-se inscrita numa faixa, que foi colocada numa ponte perto do Coliseu de Roma durante a noite, com o objetivo de comemorar o centésimo aniversário da marcha de Mussolini sobre a capital italiana.