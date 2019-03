O governo espanhol anunciou que os restos mortais do ditador vão ser exumados do Vale dos Caídos e levados para o cemitério de Mingorrubio, onde estão enterrados vários ex-ministros franquistas.

Os restos mortais do ditador Francisco Franco vão ser exumados do Vale dos Caídos a 10 de junho e levados para o cemitério de Mingorrubio, onde estão enterrados vários ex-ministros franquistas. O anúncio foi feito esta sexta-feira pela vice-presidente do governo espanhol Carmen Calvo.

"É urgente exumar os restos do ditador. Porque só podem estar ali os restos das pessoas de um lado ou do outro que foram vítimas do confronto. Por isso, urgente é tirar os restos de Franco", começou por dizer Calvo após uma reunião do Conselho de Ministros. "A partir daí, para o governo, é importante que o Vale dos Caídos permaneça fundamentalmente de memória e de recordação das vítimas que ali estão".

Os restos mortais de Franco, enterrado no Vale dos Caídos desde novembro de 1975, têm estado envolvidos em polémica desde que o governo de Pedro Sánchez decidiu avançar com a exumação. A família do ditador opôs-se à exumação e confrontou o governo de Espanha – apresentando vários recursos e levando o caso para o Tribunal Supremo do país.

"Exercemos de forma legítima as competências que temos, evidentemente", disse Carmen Calvo. "Estamos a acatar as resoluções judiciais, mas isso não impede que o Governo termine o seu procedimento tal qual como está previsto em mandato legal", afirmou, referindo-se às duas votações no Congresso dos Deputados em que foi aprovada a exumação do ditador.

Em fevereiro, o governo espanhol deu um prazo de 15 dias à família de Franco para escolher um local alternativo para os restos mortais, cuja resposta foi o recurso no Tribunal Supremo. "Ao Governo, chegou apenas o recado que foi dado a 7 de março, ou seja, há poucos dias, para insistir sobre a posição que mantêm, que é de inumar os restos do ditador na La Almudena, algo que não é possível, como já sabem. Cada parte tem de agir da forma que lhe cabe e no âmbito em que pode agir. O governo tem de tomar um último acordo quanto a esse procedimento, como fez hoje, em cumprimento de uma lei", ressalvou a vice-presidente do governo.