O Relógio do Apocalipse voltou a ser acertado para os 100 segundos antes da meia-noite. Isto quer dizer que, metaforicamente, o mundo está a 100 segundos do fim. A meia-noite deste relógio metafórico marca o fim do mundo. Todos os anos os especialistas da revista Bulletin of the Atomic Scientists acertam o relógio e nunca os ponteiros estiveram tão perto da linha vermelha.O anúncio oficial foi feito por Mary Robinson, antiga Presidente da Irlanda, acompanhada de Ban Ki-moon, antigo secretário-geral das Nações Unidas (ONU)."Faltam 100 segundos para a meia-noite. Estamos neste momento a mostrar o quão perto o mundo está da catástrofe em segundos - não em horas ou até minutos", disse a presidente do Boletim, Rachel Bronson.O relógio foi criado em 1947, dois anos depois da II Guerra Mundial e em início da corrida às armas nucleares, entre os EUA e a União Soviética. Hoje em dia, a agenda nuclear volta a influenciar os ponteiros, bem como as alterações climáticas. O ano em que o relógio esteve mais longe da meia-noite foi em 1991, com o fim da Guerra Fria.A falta de ações relativamente às alterações climáticas e o possível acordo de desnuclearização entre os EUA e a Coreia do Norte e Irão são os perigos apontados pelos autores do Buletin como os principais motivos para o fim iminente do mundo.O conselho que decide a hora do Relógio do Apocalipse é composto por dois paineis: um principal composto por especialistas em energia nuclear ou alterações climáticas e um segundo - que serve como consultor do primeiro - que inclui 14 cientistas que já venceram o Prémio Nobel.