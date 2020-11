O serviço nacional de saúde britânico (NHS, na sigla original) pode começar a imunizar pessoas contra a covid-19 já em dezembro, se os reguladores aprovarem qualquer uma das vacinas a tempo. Matt Hancock, secretário de estado da Saúde do Reino Unido, afirmou mesmo que a vacina pode começar a ser distribuída ainda antes do Natal."Pedi ao NHS para se preparar para uma distribuição rápida à medida que a vacina vai sendo produzida. (...) se o regulador aprovar a vacina, vamos estar prontos para começar a vacinar no próximo mês", afirmou Hancock numa conferêncai de imprensa.O secretário de stado da saúde acrescentou que a empresa já havia começado a enviar dados e que pretendia apresentar dados completos nos próximos dias. "Se, e ainda é um se, o regulador aprovar uma vacina, estaremos prontos para começar a vacinação no próximo mês", afirmou.O Reino Unido encomendou 40 milhões de doses da vacina da Pfizer e espera 10 milhões de doses até o final do ano.A farmacêutica norte-americana Pfizer prevê pedir uma autorização de emergência para utilização de uma vacina contra a covid-19 na terceira semana de novembro, anunciou hoje o presidente da empresa."Assumindo que os dados são positivos, a Pfizer pedirá uma autorização de utilização de urgência nos Estados Unidos pouco depois de a etapa de segurança ser alcançada, na terceira semana de novembro", disse Albert Bourla numa carta aberta publicada hoje na sua página na Internet.