Um grupo de homens encapuzados e armados assaltou um banco em Criciúma, cidade no interior do estado brasileiro de Santa Catarina, ao início da madrugada desta terça-feira.O assalto acomeçou cerca da meia noite,e durou quase duas horas. Segundo a polícia local, citada pelo G1 , homens "muito bem preparados" participaram no assalto.Os agressores atacaram um grupo da polícia e fizeram vários funcionários reféns. Até ao momento não se sabe o valor total do roubo.Parte do montante foi deitado na rua pelos agressores para distrair as autoridades enquanto fugiam. Quatro pessoas que apanharam as notas do chão foram detidas e as autoridades já localizaram 810 mil reais (cerca de 128 mil euros).As autoridades informaram os meios de comunicação locais que os criminosos fugiram em dez carros de grande potência e grande valor comercial, que abandonaram a cerca de 18 quilómetros da cidade.