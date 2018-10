Recorde-se que



Já em 2013, o criminoso tinha fugido da prisão de Lille-Séquedin. Na altura, aguardava julgamento pela morte da agente da polícia. Fugiu em menos de meia hora e fez quatro guardas prisionais reféns. Conseguiu escapar depois de ter feito explodir várias portas com explosivos, antes de ter sido colocado numa viatura por um cúmplice.

No estabelecimento prisional de Réau onde se encontrava agora, Redoine Faïd estava em isolamento mas sem medidas adicionais de segurança.



Em Maio de 2010, Faïd provocou a morte de uma agente da polícia na sequência de uma perseguição policial, depois de ter tentado roubar uma carrinha blindada. Em Abril de 2015, foi condenado a 25 anos de prisão por esse crime, indica o jornal Le Parisien. Cumpria agora a pena.











Recorde-se que o ladrão escapou de uma prisão francesa usando um helicóptero em Junho , naquela que foi a sua segunda fuga da prisão. Três cúmplices armados aterraram a aeronave no pátio do estabelecimento prisional de Réau, em Seine-et-Marne, e retiraram Redoine Faïd da sala de visitas. Não se registam feridos.Já em 2013, o criminoso tinha fugido da prisão de Lille-Séquedin. Na altura, aguardava julgamento pela morte da agente da polícia. Fugiu em menos de meia hora e fez quatro guardas prisionais reféns. Conseguiu escapar depois de ter feito explodir várias portas com explosivos, antes de ter sido colocado numa viatura por um cúmplice.No estabelecimento prisional de Réau onde se encontrava agora, Redoine Faïd estava em isolamento mas sem medidas adicionais de segurança.Em Maio de 2010, Faïd provocou a morte de uma agente da polícia na sequência de uma perseguição policial, depois de ter tentado roubar uma carrinha blindada. Em Abril de 2015, foi condenado a 25 anos de prisão por esse crime, indica o jornal Le Parisien. Cumpria agora a pena.

Foi recapturado o assaltante francês que fugiu do estabelecimento prisional de Réau, em Seine-et-Marne, num helicóptero.De acordo com o jornal The Guardian, Rédoine Faïd foi encontrado no norte de França três meses depois de estar a monte. O fugitivo, que foi condenado a 25 anos de prisão por matar uma agente da polícia na sequência de uma perseguição policial, estava na manhã desta quarta-feira em Oise, a norte de Paris, com o seu irmão e outros dois homens.A polícia já andava à procura deFaïd há mais de três meses. Em Julho, a autoridades francesa encontrou armas, máscaras na região deOise, que pertencia aogangue e que foi uma pista importante para encontrar o fugitivo.