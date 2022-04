Quem são as mulheres que estão a voltar à Ucrânia?

Continua a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E se continuam a ser milhares as pessoas que todos os dias abandonam as suas casas e buscam exílio noutro país, há também quem - quase dois meses depois do ínicio do conflito -, regresse às cidades onde antes vivia. "Não conseguia aguentar mais. Precisava de voltar a casa", diz uma mulher que tenta voltar a Odessa um mês depois de ter abandonado a cidade devido aos ataques russos.