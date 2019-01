Juiz federal do estado do Arizona, nos EUA, condenou quatro ativistas que entraram sem permissão numa reserva natural para deixarem água e comida para os migrantes que por lá passassem. Esta é considerada a primeira sentença criminal por causas humanitárias no espaço de dez anos.

Natalie Hoffman, Oona Holcomb, Madeline Huse e Zaachila Orozco-McCormick são voluntárias do grupo No More Deaths (Não a mais mortes, em português), grupo ativista que luta contra a morte de imigrantes ilegais que atravessam o deserto juntos à fronteira entre os Estados Unidos e o México.

Hoffman foi condenada por conduzir um veículo no interior da reserva nacional Cabeza Prieta, no deserto do Arizona, e por ter entrado, em agosto de 2017, sem permissão na zona federal protegida para deixar enlatados e cântaros de água. As outras três ativistas foram condenadas por entrarem na reserva sem autorização e por deixarem bens pessoais.

Todos os anos morrem centenas de migrantes que tentam chegar aos Estados Unidos. De acordo com a Reuters, o deserto de Sonora, que atravessa o estado norte-americano do Arizona, é um dos locais de travessia onde mais migrantes perdem a vida.