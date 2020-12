cheguem a Espanha lotes semanais de 350 mil doses até um total de 4,5 milhões da vacina desenvolvida pela norte-americana Pfizer/BioNtech.

A Pfizer adiou a entrega de um novo lote de vacinas contra a covid-19 em Espanha para terça-feira, devido a problemas logísticos, informou esta segunda-feira o ministro da saúde espanhol, Salvador Illa. O governo espanhol avança ainda que este atraso vai afetas sete países europeus,A farmacêutica sofreu um contratempo relacionada com o controlo da temperatura no processo de carregamento e exportação do lote de vacinas. No entanto, o problema foi entretanto resolvido. "Estarão disponíveis amanhã de manhã cedo nos postos de vacinação", disse Illa em entrevista à rádio Cadena SER. A Pfizer Espanha atribui o adiamento a um problema de carga e envio, garantindo ao ministério da Saúde que as doses da vacina serão entregues esta terça-feira.A Espanha começou a vacinação no domingo, como quase todos os países da União Europeia. A primeira pessoa a ser vacinada no país este domingo foi Araceli Hidalgo, de 96 anos. A primeira etapa da vacinação em Espanha abarca residentes e trabalhadores de lares e centros para pessoas com deficiências e dependências, bem como profissionais de saúde. Tal como todos os restantes países, Espanha começou por receber 9.750 doses da vacina neste primeiro lote.À semelhança de Espanha, também a Alemanha sofreu atrasos na distribuição da vacina, já que cerca de mil doses entregues no país não terão sido conservadas à temperatura optimizada (pelo menos 70 graus Celsius negativos).Segundo a Reuters, está previsto queO ministro espera que cerca de 70% da população do país fique imunizada até o final do verão.